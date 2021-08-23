Под Зельвой произошла авария – двух человек зажало в салоне автомобиля

Фото МЧС

Спасатели разблокировали двух пострадавших в аварии под Зельвой. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о ДТП вблизи деревни Бережки в службу 101 поступило утром 22 августа. Столкнулись «БМВ» и «Фольксваген», в котором после аварии зажало водителя и пассажирку.

– Прибывшие отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Зельвы быстро оценили обстановку, отключили аккумуляторную батарею и оградили место проведения спасательных работ. Для охлаждения двигателя подали пену. При помощи специальных инструментов из искореженного салона извлекли водителя и пассажирку, – рассказали в МЧС.

Спасенных госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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