Стало известно, в каком регионе Беларуси дешевле собрать детей в школу и как поднялись цены за год

В ФПБ посчитали, в каком регионе дешевле собирать ребенка в школу. Но все равно это на 100 рублей дороже, чем в прошлом году. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По сравнению с прошлым годом цены на товары, необходимые для подготовки ребенка к школе, подросли на 6-10 процентов. Это значит, что родителям для того, чтобы собрать ребенка в школу, придется потратить как минимум на 100 рублей больше, чем в 2020 году. Такие выводы сделали в Федерации профсоюзов Беларуси после мониторинга цен на ассортимент школьных товаров. Причем, в разных регионах стоимость комплекта для школьника ощутимо различается.

Дороже всего «стоит» мальчик-младшеклассник в Минской области – более 760 рублей обойдется покупка для него одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, дневника, рюкзака и прочих нужных вещей. Самые «дорогие» девочки-младшеклассницы в Брестской области – собрать их в школу обойдется почти в 600 рублей. В Гродненской области сборы младшеклассников в школу обходятся дешевле: на мальчика придется потратить 563 рубля, на девочку – 465 рублей.

Самые «дорогие» старшеклассники, по данным ФПБ, тоже в минской области (830 рублей на покупки к школе), и старшеклассницы с Брестчины (972 рубля). В Гомельской области экипировка старшеклассника обойдется в 716 рублей, старшеклассниц – в 641 рубль.

– Профсоюзы обеспокоены такой ситуацией на рынке школьных товаров. Мы готовы поддержать и оказать необходимую помощь работникам, - заявил заместитель председателя ФПБ Владимир Поздняков. - Обратиться в свою профсоюзную организацию может каждый работник – член профсоюза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стали известны даты школьных каникул в Беларуси в 2021-2022 учебном году

Учебный год закончится 31 мая 2021 года: узнали, как белорусские школьники будут учиться и отдыхать во время каникул в следующем году. ПОДРОБНОСТИ.

Стало известно, какими дневниками можно пользоваться белорусским школьникам в 2021-2022 учебном году

Министерство образования утвердило 19 образцов, посмотрите, что на них нарисовано. ПОДРОБНОСТИ.

Почти 100 тысяч семей в Беларуси получат помощь к учебному году. Вот кому положены выплаты

Всего на матпомощь к школе планируется потратить больше 14 миллионов рублей. ПОДРОБНОСТИ.

До почти 1000 рублей! Стало известно, в какую сумму белорусам обойдутся сборы ребенка в школу

Родителям школьников придется потратить от 266 до 978 рублей, в зависимости от возраста ребенка. ПОДРОБНОСТИ.