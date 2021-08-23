Трехлетний ребенок погиб в Стародорожском районе, его ударило током

Трехлетний ребенок погиб в Стародорожском районе - прикоснулся к оголенному проводу. Фото: Следственный комитет.

Трагический случай произошел вечером 22 августа в агрогородке Синегово Стародорожского района. Погиб трехлетний мальчик. Это произошло во дворе дома, где живет многодетная семья, сообщает Следственный комитет.

Трое детей – трех, семи и двенадцати лет - были дома одни. Около половины восьмого вечера старший брат, который был в доме, услышал со двора крик сестры. Подросток выбежал во двор и увидел, что трехлетний брат лежит около электрического насоса без признаков жизни.

Соседи вызвали скорую и до приезда врачей пытались сами реанимировать малыша, но спасти его не удалось.

-По предварительной информации, ребенок прикоснулся к оголенной части электропровода насоса. От полученной электротравмы малыш скончался на месте, - рассказали в Следственном комитете.

По факту гибели ребенка проводится проверка. Семья находится в социально опасном положении, отметили в СК.

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