В Барановичах голова любопытной девочки застряла в ограждении пандуса. А вот где еще может застрять ребенок

Девочка просунула голову между перилами пандуса. Понадобилась помощь спасателей. Фото: МЧС.

Спасатели выручили пятилетнюю девочку, которая застряла в ограждении пандуса у входа в магазин. Историю рассказывает Брестское областное управление МЧС.

Инцидент произошел в Барановичах. Пятилетняя девочка засунула голову между поручней ограждения пандуса и застряла. Чтобы освободить ребенка, спасатели применили гидравлический инструмент. Девочка не пострадала, ей не понадобилась медицинская помощь.

А вот какие еще истории происходили в Беларуси с любопытными детьми, которые всюду суют свой нос. В Минске малыш надел на голову горшок и застрял. В Гомеле трехлетний мальчик просунул голову между металлическими прутьями забора и стоял так, пока на выручку не пришли спасатели. В Калинковичах двухлетний малыш застрял головой в системном блоке компьютера, а в Мозыре голова малыша застряла в стуле.

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