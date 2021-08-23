В Минске произошла вспышка газа, хозяева квартиры в больнице

В Минске в квартире взорвался газ, выбило стекла, хозяева в больнице. Фото: МЧС.

Вспышка газа произошла в одной из квартир в доме по улице Гамарника, 20. Об этом сообщает в Твиттере МЧС Минска.

Повреждено остекление и мебель в кухне. Хозяева квартиры – женщина и ее супруг – госпитализированы, они оба получили ожоги. Пожара после вспышки не последовало.

Причиной инцидента МЧС называет нарушение правил эксплуатации газовых устройств.

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