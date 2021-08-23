Арина Соболенко впервые стала второй ракеткой мира. Фото: wtatennis.com / Getty Images.

23 августа Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок. Первое место в рейтинге WTA по-прежнему занимает австралийка Эшли Барти, у нее 10 185 очков. У белорусский Арины Соболенко — 7010 пунктов, она на втором месте. В «копилке» Наоми Осаки 6666 баллов – она стала третьей ракеткой мира.

Как Соболенко, так и Осака, неудачно выступили на прошедшем недавно турнире WTA в Цинциннати (Соболенко вылетела в 1/16 финала, Осака — в 1/8), однако рейтинг составляется по итогам турниров на протяжении последних 52 недель. Осака, год назад выходившая в финал этого турнира (и не сыгравшая в нем из-за травмы), сейчас лишилась прошлогодних баллов, что и позволило белоруске опередить ее. Напомним, в конце прошлой недели Арина Соболенко завершила свое выступление в Цинциннати. В упорном поединке Соболенко уступила испанке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенница из Витебска кинула белорусов на 40 тысяч рублей. Вот как она это делала. Она просила своих знакомых оформить на себя кредиты, оформлять товары и передавать ей. Деньги обещала вернуть

В Минске произошла вспышка газа, хозяева квартиры в больнице. Причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств

В Барановичах голова любопытной девочки застряла в ограждении пандуса. А вот где еще может застрять ребенок. Чтобы освободить девочку, применили гидравлический инструмент

Трехлетний ребенок погиб в Стародорожском районе, его ударило током. Соседи пытались реанимировать мальчика сами и вызвали медиков, но спасти малыша не удалось

Стало известно, в каком регионе Беларуси дешевле собрать детей в школу и как поднялись цены за год. Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на школьных ярмарках и обеспокоилась

Под Зельвой произошла авария – двух человек зажало в салоне автомобиля. Водитель и пассажирка госпитализированы

Еще в одном детском лагере в Беларуси вспышка COVID-19: заболели 13 детей. В лагере введены профилактические мероприятия, детям запретили контакты с родителями

В России начнутся испытания вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов COVID-19. Установлено, что штамм «Дельта» может быть более заразным не только для людей, а «Альфа» вызывает у домашних питомцев проблемы с сердцем