Пять дней без света: вот кому на этой неделе отключат электричество. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси по-прежнему продолжают отключать электричество, чтобы обновить трансформаторные подстанции и иже с ними. Сообщается, что такие отключения – плановые, и о них предупреждают заранее. На всякий случай мы приводим ссылки на полные списки с адресами по всем областям Беларуси – проверьте свой адрес:

Минск и Минская область

Могилевская область

Гродненская

Витебская

Брестская

Гомельская

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