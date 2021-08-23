Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте на границе с Беларусью

Лукашенко заявил, что Польша устроила конфликт на границе с Беларусью. Фото: БелТА

В понедельник, 23 августа, информагентство БелТА сообщило, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко учувствует во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главная повестка сессии - ситуация а Афганистане.

Сообщается, что Лукашенко, выступая по проблеме афганских беженцев, пересказал события последних 2 - 3 суток на белорусско-польской границе. Он подчеркнул, что беженцы из Афганистана направились на Запад, так как их туда «позвали, обещая всех принять». Также пояснил, что беженцы из Афганистана уже прошли через территорию Беларуси, а Польша «выдавила их на границу с Беларусью», тем самым устроив пограничный конфликт и нарушив границу.

- Что сделали поляки? Они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью, - сказал он и объяснил. - Они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси.

Также Александр Лукашенко, говоря о тяжелом положении беженцев, назвал их «бедолагами» и «обездоленными людьми».

- Двое или трое суток уже эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе - ночью у нас уже 7 - 8 градусов тепла. Обездоленные люди, - посочувствовал Лукашенко.

А также добавил, что сейчас актуальная проблема белорусских властей в том, чтобы решить, что делать с беженцами из Афганистана.

- Сегодня мне надо думать, что с ними делать, - заключил он.

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