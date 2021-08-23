Стало известно, сколько придется заплатить за школьные учебники

Заплатить за учебники нужно до 1 октября Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

За школьные учебники в этом году придется заплатить 14 рублей 50 копеек, об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Для учеников 1-11 классов установлена едина стоимость учебников – 50% размера базовой величины, которая в сейчас составляет 29 рублей. В прошлом году за учебные пособия нужно было заплатить на 1 рубль дешевле, т.к. тогда базовая величина составляла 27 рублей.

Плату за учебники необходимо внести до 1 октября. Детям из многодетных семей они обойдутся вдвое дешевле – 7 рублей 25 копеек. Школьникам из социально незащищенных семей учебники выдадут бесплатно.

Напомним, Министерство образования ранее назвало тему первого урока 1 сентября – "Единство белорусского народа - основа независимой страны".

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