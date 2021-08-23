Беларусь
ОБЩЕСТВОПолитикаЭкономикаЗвездыМинскЗдоровьеПроисшествияСПОРТТелевизорКОНКУРСЫАФИШАНаукаКОЛЛЕКЦИИ КПЛунный календарь 2021ПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрГид потребителяРадио КПРекламаКоллекции КППодписка
Еще
Беларусь
ОБЩЕСТВОПолитикаЭкономикаЗвездыМинскЗдоровьеПроисшествияСПОРТТелевизорКОНКУРСЫАФИШАНаукаКОЛЛЕКЦИИ КПЛунный календарь 2021ПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрГид потребителяРадио КПРекламаКоллекции КППодписка
Еще
Беларусь
+5.7°
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 августа 2021 13:19

Лукашенко уверен, что идти беженцы из Афганистана будут через Беларусь

Об этом он заявил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Надежда БУТОВИЧ
Лукашенко уверен, что беженцы из Афганистана поедут через Беларусь. Фото: president.gov.by

Лукашенко уверен, что беженцы из Афганистана поедут через Беларусь. Фото: president.gov.by

«Комсомолка» уже сообщала о том, что 23 августа в рамках внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ обсуждается ситуация в Афганистане. Во время заседания в видеоформате Александр Лукашенко рассказал о ситуации на белорусско-польской границе, заявил, что польская сторона устроила пограничный конфликт и нарушила госграницу.

Кроме того, говоря об афганских беженцах, Александр Лукашенко выразил уверенность, что миграционный поток пойдет через территорию Беларуси. И заметил, что мигранты из Афганистана добавятся к беженцам из других стран.

- Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились, - констатировал он.

А продолжая, добавил, что пойдут или полетят беженцы, так или иначе, поток пройдет через белорусскую территорию.

- Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас, - уверен Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Польши предлагают гуманитарную помощь группе мигрантов, которые застряли на белорусско-польской границе.

Польша готова предоставить гуманитарный груз, включающий кровати, палатки, пижамы, средства гигиены, продукты и лекарства (подробности).

Нелегальные мигранты оказались заблокированы на границе: Польша и Беларусь их не пропускают.

Тем временем в ГПК Беларуси заявили, что мигранты в знак протеста разбили стихийный лагерь на территории Польши (подробности).

Белорусская делегация встретилась с представителями Польши, чтобы обсудить ситуацию на границе.

Подробности сообщили в пресс-службе белорусского МИДа (подробности).

Польша усилит охрану границы с Беларусью из-за наплыва мигрантов.

Будет ли на границе построен забор - неизвестно (подробности).