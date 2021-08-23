Лукашенко уверен, что идти беженцы из Афганистана будут через Беларусь

Лукашенко уверен, что беженцы из Афганистана поедут через Беларусь. Фото: president.gov.by
«Комсомолка» уже сообщала о том, что 23 августа в рамках внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ обсуждается ситуация в Афганистане. Во время заседания в видеоформате Александр Лукашенко рассказал о ситуации на белорусско-польской границе, заявил, что польская сторона устроила пограничный конфликт и нарушила госграницу.
Кроме того, говоря об афганских беженцах, Александр Лукашенко выразил уверенность, что миграционный поток пойдет через территорию Беларуси. И заметил, что мигранты из Афганистана добавятся к беженцам из других стран.
- Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились, - констатировал он.
А продолжая, добавил, что пойдут или полетят беженцы, так или иначе, поток пройдет через белорусскую территорию.
- Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас, - уверен Лукашенко.
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