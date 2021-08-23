Лукашенко уверен, что идти беженцы из Афганистана будут через Беларусь

Лукашенко уверен, что беженцы из Афганистана поедут через Беларусь. Фото: president.gov.by

«Комсомолка» уже сообщала о том, что 23 августа в рамках внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ обсуждается ситуация в Афганистане. Во время заседания в видеоформате Александр Лукашенко рассказал о ситуации на белорусско-польской границе, заявил, что польская сторона устроила пограничный конфликт и нарушила госграницу.

Кроме того, говоря об афганских беженцах, Александр Лукашенко выразил уверенность, что миграционный поток пойдет через территорию Беларуси. И заметил, что мигранты из Афганистана добавятся к беженцам из других стран.

- Есть разные оценки их возможного количества в первой волне. Но совершенно точно, что к потокам из разрушенных Сирии, Ирака, Ливии добавятся люди из Афганистана. Они уже добавились, - констатировал он.

А продолжая, добавил, что пойдут или полетят беженцы, так или иначе, поток пройдет через белорусскую территорию.

- Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас, - уверен Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Польши предлагают гуманитарную помощь группе мигрантов, которые застряли на белорусско-польской границе.

Польша готова предоставить гуманитарный груз, включающий кровати, палатки, пижамы, средства гигиены, продукты и лекарства (подробности).

Нелегальные мигранты оказались заблокированы на границе: Польша и Беларусь их не пропускают.

Тем временем в ГПК Беларуси заявили, что мигранты в знак протеста разбили стихийный лагерь на территории Польши (подробности).

Белорусская делегация встретилась с представителями Польши, чтобы обсудить ситуацию на границе.

Подробности сообщили в пресс-службе белорусского МИДа (подробности).

Польша усилит охрану границы с Беларусью из-за наплыва мигрантов.

Будет ли на границе построен забор - неизвестно (подробности).