На выходных милиция устроила рейд на тусовочных Зыбицкой и Октябрьской. Поймали четверых иностранцев-нелегалов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что на минувших выходных сотрудниками УГиМ ГУВД Мингорисполкома проведена профилактическая отработка столичных тусовочных улиц, сообшил телеграм-канал минской милиции. Сообщается, что рейды были проведены «в целях контроля соблюдения требований миграционного законодательства»:

- Сотрудниками управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из районных отделов проведена очередная профилактическая отработка заведений развлекательного характера и общепита, а также торговых объектов, занимающихся реализацией товаров «низких цен». По результатам проведенных мероприятий на улицах Зыбицкой и Октябрьской правоохранителями проверено более 30 иностранных граждан, выявлено 4 нарушения. Также по результатам проведенных мероприятий правоохранителями выявлен и привлечен к административной ответственности один иностранный гражданин, который осуществлял трудовую деятельность без специального разрешения. Помимо этого, привлечен к административной ответственности представитель организации, в которой работал указанный иностранец с нарушением установленного порядка.

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