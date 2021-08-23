Брестчанин по пояс застрял в болоте – понадобилась помощь спасателей

Медики осмотрели мужчину, в госпитализации он не нуждался. Фото: БелТА

В Бресте мужчина застрял в болоте, не смог выбраться самостоятельно – на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Житель Бреста обратился за помощью вечером 22 августа, рассказал, что застрял в болоте в районе Варшавского шоссе, но самостоятельно выбраться не может. По его словам, по дороге домой он решил сократить путь, но попал в западню.

– Мужчина находился в 150 м от дороги. Он по пояс увяз в грязи. Сотрудники МЧС вытянули пострадавшего на подручные материалы - ветки дерева, а затем доставили на берег – рассказали в УМЧС.

Мужчину осмотрели медики, в госпитализации он не нуждался.

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