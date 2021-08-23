Может отречься от престола по состоянию здоровья: СМИ о Папе Римском Франциске

СМИ заявляют о решении Папы Римского Франциска отречься от престола. Фото: Reuetrs

С приближением 85-летнего юбилея Папы Римского Франциска в кругах Ватикана все чаще стали говорить о возможном отречении понтифика от престола. Об этом написала газета Libero, транслирует ТАСС.

Издание утверждает, что в ватиканских кругах то и дело речь идет о конклаве в ближайшее время. Газета напоминает, что в декабре 2021-го года Папе Франциску исполнится 85 лет. Столько же было и его предшественнику - Бенедикту XVI, когда тот решил отречься от престола.

Напомним, что не так давно понтифик перенес сложную операцию под общим наркозом на кишечнике.

Однако в ближайшее время у Папы Франциска запланированы и пока подтверждены поездки в Венгрию и Словакию на 12 - 15 сентября.

К слову еще в молодости будущему понтифику удалили часть легкого после осложненной пневмонии. Сейчас 84-летний священнослужителей жалуется только на боли в ногах, а на прошлых рождественских праздниках отменял ряд мероприятий из-за воспаления седалищного нерва. В конце февраля 2020-го года Папа Римский перенес сильную простуду. Но в целом отличается довольно крепким здоровьем.

Также в 2020-ом году Александр Лукашенко приглашал Папу Римского Франциска на лечение в Беларусь, если понтифик заболеет.

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