Клип на песню «Баю-бай» брестской группы «Дай дарогу!» признали экстремистским

Клип на песню «Баю-бай» группы «Дай дарогу!» признали экстремистским Фото: Юлия Хвощ

Суд Бреста удовлетворил заявление ГУБОПиК о признании клипа на песню «Баю-бай» группы «Дай дарогу!» экстремистским 23 августа 2021 года, информация об этом появилась на странице группы в Facebook.

Как сообщили музыканты, с 23 августа они закрывают доступ к клипу в социальных сетях, в том числе и на Youtube, чтобы поклонники не понесли рисков за размещение его у себя на страницах.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Дай дарогу!» Юрий Стыльский покинул Беларусь, однако позже сам музыкант не подтвердил эту информацию, только сообщил, что он «находится в безопасном месте и с ним все хорошо».

Клип на песню «Баю-бай» вышел в мае 2020 года, в августе 2021-го брестский ГУБОПиК обратился в суд с заявлением о признании клипа экстремистским, поскольку, «согласно экспертному заключению, он снят с целью дискредитации работников силовых структур».

Ранее клипы белорусских исполнителей экстремистскими не признавались.

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