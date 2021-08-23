Польша решил отгородиться от Беларуси 2,5-метровым забором

Недавно забор на границе с Беларусью начала строить Литва, теперь так же решили сделать в Польше. Фото: delfi.lt.

Власти Польши приняли решение построить забор высотой 2,5 метра на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в Twitter:

- На границе с Беларусью будет построен новый прочный забор высотой 2,5 м. В помощь пограничной службе будет направлено больше военнослужащих, — сообщил Блащак. О подробностях дальнейшего взаимодействия пограничников и военнослужащих по охране границы он пообещал рассказать позже.

Напомним, ранее о планах возведении заборов на границе с Беларусью заявили Литва и Латвия. Это произошло после того, как на границах Беларуси со странами ЕС разгорелся миграционный кризис.

Только в этом году на границе Беларуси и Литвы было задержано более четырех тысяч мигрантов. На польской границе (по данным Польши) - было зарегистрировано 2100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Беларуси. В Латвии с 10 августа были пресечены попытки 476 нелегальных мигрантов незаконно пересечь границу, а всего с начала года было задержано 377 человек.

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