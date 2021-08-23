В Беларуси мошенники сняли сбережения со счетов пенсионеров: в милиции рассказали, как нельзя делать

Пенсионерки лишились денег на счетах, поверив мошенникам-"лжебанкирам". Фото: Надежда БУТОВИЧ

Правоохранители Гомельщины рассказали о случаях кражи денег со счетов белорусских пенсионеров, сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Правоохранители подчеркнули, что «удочка» - схема мошенничества, на которую попались пенсионеры, не новая, но еще не все умеют вычислять преступников.

Также 63-летней жительнице Светлогорского района 6 августа в Viber позвонили «банковские работники». Женщина поверила, что ее счету угрожают похитители и согласилась установить на смартфон приложение AnyDesk - программу удаленного доступа к рабочему столу.

- Благодаря приложению мошенники получили удаленный доступ к смартфону потерпевшей. И, завладев реквизитами, со счета сельчанки списали почти 300 белорусских рублей, - прокомментировали в УВД.

Похожее произошло и с 65-летней жительнице Светлогорска. Снова: Viber, «банковский работник» и AnyDesk на телефоне - пенсионерка лишилась 200 белрублей с лишним.

Поиск преступников продолжается.

- Напоминаем, что вычислить звонящего мошенника несложно, достаточно знать, как он действует, - пояснили в пресс-службе правоохранительных органов.

«Лжебанкиры» начнут пугать кражей со счета, предложат поучаствовать в расследовании, могу запугивать уголовной статье при отказе от содействия - все, что угодно, чтобы узнать конфиденциальные данные. Обычно потом происходит «переключение» на другого якобы банковского работника или, вообще, лжеоперативника. И все время убеждают подключить приложение AnyDesk для удаленного доступа к вашему гаджету.

- Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. При малейших сомнениях и подозрениях прекращайте разговор. Лучше перезвоните в банк и уточните вопрос, - предупредили в УВД Гомельского облисполкома.

Расскажите о том, как действуют мошенники, вашим родным, коллегам и знакомым. Научите безопасным действиям пожилых родственников.

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