Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 августа 2021 года: небольшой спад заболевших - 918 за день, но снова 10 умерших

В Беларуси продолжают регистрировать новые случаи коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 23 августа, пресс-служба Минздрава сообщила актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Данные опубликовала пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.

Так сообщается, что за сутки «ковид» подтвердился еще у 918 человек. По сравнению с воскресеньем, 22 августа, когда было более 1,3 тысячи новых заболевших, фиксируется спад. В тоже время с начала пандемии коронавирус был диагностирован уже у 470 тысяч 635 человек.

Соответственно растет и число выздоровевших: был выписан за сутки 701 пациент, а за весь период уже 464 тысяч 300 выздоровевших пациентов, с подтвержденным COVID-19.

К сожалению, на прежнем уровне сохраняется статистика летальных исходов. За сутки в Беларуси скончались еще 10 коронавирусных пациентов.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 691 пациент с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в Минздраве.

Также сообщается, что за прошедшие сутки было сделано еще ровно 13,5 тысячи тестов. А за всю пандемию уже свыше 7,674 миллиона исследований было проведено в Беларуси.

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