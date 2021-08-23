Синоптики объявили «оранжевый уровень» на 24 августа: грядут сильные дожди

По южной половине Беларуси 24 августа прогнозируются дожди и грозы. Фото: pixabay.com

Из-за сильных дождей, которые ожидаются в Беларуси во вторник, 24 августа, синоптики вынесли предупреждение «оранжевого уровня». Ресурс pogoda.by сообщает о том, что сильные дожди ожидаются в этот день на Брестчине и Гомельщине.

Также 24 августа южную часть Беларуси накроют малоподвижные атмосферные фронты. А на оставшейся половине территории сохранится область повышенного атмосферного давления.

В течение суток будет облачная с прояснениями погода. По южной половине Беларуси прогнозируются дожди и грозы. Предположительно, задождит во многих районах Гомельщины, а также - Брестчины. Ночью и утром вероятны слабые туманы.

В ночные часы температуры опустятся до +6…+11 градусов, чуть теплее будет только в южных регионах +13 выше ноля. Днем средние температуры особо не порадуют всего +14…+20 градусов, местами +22 тепла.

Ожидается умеренный ветер северо-восточного направления, порывистый до 14 метров в секунду только во время гроз. Не ожидается и существенного изменения атмосферного давления в течение суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусов ждут холодные ночи и мокрые дни. Вот какой будет погода в конце августа.

Позагорать в летний день уже не получится (подробности).

Знакомство с ВКЛ, веселые люди, шашлык за 4 рубля и самодельный хлеб: как в Зельве спустя 300 лет восстанавливают уникальный «Анненский кирмаш».

Когда-то ярмарка в Зельве гремела на Всю Европу! Может, и снова так будет? Смотрите фоторепортаж «Комсомолки» с 300-летнего юбилея знаменитого «Анненского кирмаша» (подробности).

Соревнования конных упряжек, конкуры и лучшие скакуны Полесья: как прошел пятый фестиваль лошади «Полесская нива – 2021» в Столинском районе.

Победители заездов получили от 500 кг до 300 кг овса, все остальные участники - по 200 кг (подробности).

Белорусские Швейцария, Тунис, Ибица и Фьорды: топ-12 уникальных мест в стране, которые сравнивают с заграницей и о которых вы могли не знать.

Вот какие места в Беларуси облюбовали туристы. Называем локации, рассказываем особенности (подробности).