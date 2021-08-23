Международное агентство подтвердило негативный рейтинг двух белорусских банков, но одновременно отозвало его: в чем причина

Fitch отозвало кредитные рейтинги «Беларусбанка» и «Белинвестбанка». Фото: Надежда БУТОВИЧ

В отчете международного рейтингового агентства Fitch подтвержден негативный долгосрочный кредитный рейтинг двух белорусских банков - «Беларусбанка» и «Белинвестбанка». Долгосрочные кредитные рейтинги подтверждены на уровне В с негативным прогнозом. Однако одновременно с этим агентство отозвало рейтинги этих двух финучреждений.

Сообщается, что решение об отзыве рейтингов было принято из-за санкций Евросоюза в отношении указанных белорусских банков. Это означает, что рейтинги «Беларусбанка» и «Белинвестбанка» не будут опубликованы. Если санкции ЕС в отношении банков снимут, то Fitch «готов пересмотреть решение».

- Fitch отозвало рейтинги обоих банков по причине санкций и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитические исследования для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций, - говорится в заявлении агентства.

Так рейтинговым агентством подтвержден рейтинг «Беларусбанка» и «Белинвестбанка» на уровне «В». Это, по заявлению агентства, основано на том, что «правительство Беларуси, скорее всего, будет оказывать им поддержку, учитывая системную важность этих финансовых учреждений».

Негативный прогноз отражает аналогичный прогноз по суверенному рейтингу Беларуси.

Кроме того в завершение в агентстве заметили, что оба этих белорусских банка могут «управлять влиянием санкций на их финансовое состояние». Так как доля финансирования из Евросоюза в этих банках совсем не высока: ниже 5% и ниже 2% для «Беларусбанка» и «Белинвестбанка» соответственно.

- Оба банка обладают достаточной ликвидностью для погашения выплат по финансированию из Евросоюза, - заключили в агентстве.

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