Польша изъяла очередную партию контрабандных белорусских сигарет стоимостью почти 2 миллиона долларов. Фото: gov.pl.

Подляский отдел Национальной налоговой администрации Польши сообщает, что на погранпереходе в Кузнице (с белорусской стороны сопредельный пункт пропуска называется «Брузги», это под Гродно) была задержана очередная партия контрабандных белорусских сигарет в размере 485 тысяч пачек.

Сообщается, что сигареты были спрятаны в фуре, которая по документам везла пластиковые окна на пяти металлических стеллажах. Однако выяснилось, что стеллажи нужны только для маскировки сигарет.

Партию спрятанных сигарет оценили в 7,3 миллиона злотых – это примерно 1,9 миллиона долларов. Интересно, что если бы сигареты были проданы в Польше, бюджет страны недосчитался бы налогов на 12 миллионов злотых (3,07 миллиона долларов).

Сигареты перевозил 33-летний белорус – именно он был водителем фуры. Сейчас он задержан, по польским законам ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

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