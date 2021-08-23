Евразийский банк заявил, что экономический рост Беларуси замедлился

В июле значительно снизился вклад промышленности в экономику Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Вышел новый отчет еженедельного макроэкономического обзора Евразийского банка, сообщило 23 августа агентство БелаПАН. В документе ЕАБР отметил замедление экономического роста Беларуси.

Так сообщается, что рост белорусского ВВП в июле 2021-го года «затормозился» до 3 - 3,4 процента годовых, месяцем ранее - 4 процента.

Также аналитики Евразийского банка указали на значительное замедление обрабатывающей промышленности Беларуси. Темп роста в данной отрасли в июле составил 1,5 процента против 6,1 процента в июне. В ЕАБР подчеркнули, что активная фаза восстановления внешнего спроса завершилась.

Отмечается, что при этом поддержка экономике была оказана сферой услуг, компенсировавшей в какой-то мере снижение вклада промышленности.

- На фоне сокращения инвестиций (минус 13,4% г/г в июле) это может указывать на оживление потребительской активности в связи с адаптацией к условиям пандемии, - говорится в отчете ЕАБР.

Напомним ранее министр экономики Беларуси Александр Червяков заявлял, что Минэкономики повысило прогноз по росту ВВП в текущем году с 1,8 до 3,3 процента.

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