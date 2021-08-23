Еще один банк в Беларуси возобновил выдачу кредитов на жилье

Белгазпромбанк с 23 августа снова начал выдавать кредиты на строительство жилья и покупку квартир на вторичном рынке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белгазпромбанк с 23 августа снова начал выдавать кредиты на строительство жилья и покупку квартир на вторичном рынке. Об этом сообщается на сайте банка.

Максимальная сумма, которую можно получить, составляет не более 80% стоимости жилья. Ставка по такому кредиту –ставки рефинансирования плюс 10,74 процентных пункта (на данный момент это 19,99% годовых). Срок погашения – 20 лет.

Этот банк стал уже пятым, который возобновил выдачу кредитов на жилье. Ранее о таком же решении заявили Беларусбанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ и БТА Банк.

Напомним, что белорусские банки перестали выдавать кредиты на жилье в августе 2020-го года.

Читайте также:

В Беларуси планируют выдавать льготные кредиты на все б/у электромобили

«БПС-Сбербанк» предлагает взять до 25 тысяч рублей на срок до 5 лет (подробности).

В Беларуси появилась возможность взять ипотеку: выдачу кредитов на жилье возобновил Беларусбанк

Вот под сколько процентов предлагают белорусам кредит на покупку жилья (подробности).

Банки Беларуси возобновили выдачу кредитов, но проценты выросли втрое: разбираемся, сколько придется переплатить

В августе белорусские банки практически перестали выдавать потребительские кредиты, теперь их вернули. Но есть нюанс (подробности).