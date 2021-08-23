Наталья Кочанова заявила, что белорусский путь борьбы с коронавирусом оправдал себя. Фото: sb.by

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в эфире программы «Евразия. Дословно» на телеканале «Мир 24» заявила, белорусский путь борьбы с коронавирусом оправдал себя.

- Мы понимали, что с коронавирусной инфекцией нужно не просто бороться, а вести целенаправленную системную работу. Так и получилось. Возможно, в каких-то странах это применительно и, возможно, оправдано, когда они закрывались, а также вводили серьезные карантинные меры. Мы же небольшая страна, и для того, чтобы экономически выжить в сложившейся ситуации, нам нужно было, чтобы работали наши предприятия, - сказала Наталья Кочанова.

Она добавила, что Беларусь пошла по своему пути в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Мы четко работали с теми, кто заболел или же, кто являлся контактами первого и второго уровня. Были все губернаторы подключены, местные органы власти для того, чтобы перепрофилировать больничные учреждения, не занимавшиеся инфекционным профилем. Нужно было дополнительно закупить какое-то оборудование. Очень быстро удалось перепрофилировать предприятия, которые начали выпускать индивидуальные средства защиты. Да, мы понимали, что правильно поступили, когда-то сохранив санэпидслужбы, которые внесли серьезный вклад в данную работу, - заявила Кочанова.

По словам председатель Совета Республики, выбранные меры смогли себя оправдать.

- Да, нами был выбран свой путь. И жизнь показала, что в Беларуси эти меры себя оправдали. Та ситуация, которая складывается сегодня, говорит о том, что был выбран абсолютно правильный путь в работе с коронавирусной инфекцией. И самое главное – меры дали хороший результат, - подчеркнула Кочанова.

Она также отметила, что в Беларуси активно проходит вакцинация против COVID-19. Только в столице за сутки прививаются до 10 тысяч человека. Сама Наталья Кочанова, как и вся ее семья, прошла полный курс вакцинации.

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