В Беларуси с 1 сентября заработает платформа для дистанционного обучения школьников. Фото: pixabay.com

В Беларуси с 1 сентября заработает платформа для дистанционного обучения. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Юрий Круглик.

- В январе 2021 года мы запустили в тестовом режиме Единый информационно-образовательный ресурс для школьников. Уже с 1 сентября он заработает в полной мере. Был обновлен дизайн сайта, появились новые разделы. Уже сегодня любой учащийся может зайти на ресурс и выбрать тему урока, класс и предмет, а также самостоятельно изучить параграф, просмотрев видеофрагменты. Его разработчики - наши ведущие учителя. Помимо этого, школьник для самопроверки знаний может пройти предложенный тест, посмотреть, какие ответы были верными или неверными, - пояснил Круглик.

По его словам, данный портал не является на 100% заменой классно-урочной системы.

- Мы не говорим о том, что данный портал - это на 100% замена классно-урочной системы. Это лишь дополнительный элемент для тех, кто хочет закрепить пройденный материал или не может по каким-то причинам прийти на урок, - сказал Круглик.

Он добавил, что платформа является подспорьем для школьников, которые учатся в других странах.

- Данная платформа является подспорьем для школьников, учащихся в других странах. К примеру, дети послов. Даже за пределами Беларуси у них есть возможность изучать ряд предметов, таких как белорусский язык и литература, история нашей страны. Образовательный ресурс на сегодняшний день содержит все темы уроков по всем предметам для 1 - 11-х классов, - заявил Круглик.

Юрий Круглик отметил, что в перспективе платформа будет развиваться.

- Предполагается, что ресурс будет интегрирован с другими образовательными сервисами, к примеру «Электронный журнал/дневник». Будет также создаваться автоматизированная система управления учреждением образования, в рамках которой можно будет составлять расписание, вести замены и другое. Этот сервис также будет соединен с платформой. Еще планируется, что у каждого педагога и учащегося на портале будет свой личный профиль, - подчеркнул Круглик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, сколько придется заплатить за школьные учебники.

Многодетным семьям учебные пособия обойдутся вдвое дешевле. (подробности)

Стали известны даты школьных каникул в Беларуси в 2021/2022 учебном году.

Учебный год закончится 31 мая 2021 года: узнали, как белорусские школьники будут учиться

и отдыхать во время каникул в следующем году. (подробности)

Стало известно, какими дневниками можно пользоваться белорусским школьникам в 2021/2022 учебном году.

Министерство образования утвердило 19 образцов, посмотрите, что на них изображено. (подробности)

В Минске во всех школах к 1 сентября установят турникеты и добавят по две дополнительные камеры.

Дополнительное оборудование будет уметь считывать эмоции и распознавать лица. (подробности)