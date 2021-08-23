В Минздраве рассказали, когда нужно госпитализировать детей с коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич своим приказом утвердил порядок действий медицинских работников при обнаружении признаков MIS-C (мультисистемного воспалительного синдрома) у детей с COVID-19. Об этом сообщили 23 августа в пресс-службе Минздрава.

«В Минздраве разработан механизм действий медицинских работников, призванный усилить их настороженность при осмотре детей. Обращено внимание на возможность возникновения осложнений у детей с инфекцией COVID-19. В этих случаях необходимо обеспечить госпитализацию ребенка с пневмонией. Кроме того, в документе отмечено, что необходимо расценивать любого ребенка, обратившегося за оказанием медицинской помощи с лихорадкой, как пациента с инфекцией COVID-19», - уточняется в сообщении Минздрава.

В министерстве добавили, что за все время оказания медицинской помощи детям с COVID-19 в Беларуси четыре раза пересмотрены рекомендации по поводу лечения пациентов до 18 лет. Кроме того, в республике изменили работу детских поликлиник, создали контактные бригады, которые наблюдают за детьми с коронавирусом.

«В амбулаторно-поликлинических учреждениях предусмотрено разделение потоков больных и здоровых пациентов. Для температурящих пациентов работают инфекционные кабинеты с отдельным входом. В амбулаторно-поликлинических организациях проводятся диспансеризация и вакцинация детей с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мероприятий», - рассказали в Минздраве.

Сообщается также, что с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в республике для медработников провели обучающий вебинар, где обсудили развитие индийского варианта вируса SARS-CoV-2 (вариант "дельта") в Беларуси.

«Этот штамм характеризуется более коротким инкубационным периодом, высоким репродуктивным индексом (5-8) и вероятностью развития у инфицированных мультисистемного воспалительного синдрома», - добавили в Минздраве.

Также обсуждались вопросы минимизации рисков возникновения и распространения инфекции COVID-19.

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