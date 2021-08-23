Пока Лукашенко был занят: на подворье президента Беларуси за день собрали 45 тонн арбузов и дынь

На подворье Лукашенко за день собрали 45 тонн арбузов и дынь. Фото: Telegram "Пул первого"

На подворье президента Беларуси Александра Лукашенко за один день собрали 45 тонн арбузов и дынь. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Сам Лукашенко в уборке урожая не участвовал, поскольку «был занят афганской темой». Напомним, что он 23 августа принимал участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, где обсуждалась ситуация в Афганистане.

Сам Лукашенко в уборке урожая не участвовал. Фото: Telegram "Пул первого"

Отмечается также, что сбор урожая на подворье Лукашенко продолжится. В этом году там высадили пять сортов арбузов: Бедуин, Топ Ган, Романза, Мерсини и Белорусский ранний.

Лукашенко по традиции распорядился весь урожай отдать в качестве угощения в детские дома и пожилым людям.

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