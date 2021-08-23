Международный валютный фонд выделил Беларуси более 900 млн долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Решение МВФ от 2 августа 2021 года о распределении специальных прав заимствования рекордной суммы в размере 650 миллиардов долларов вступило в силу 23 августа 2021 года. Международный валютный фонд выделил Беларуси более 900 млн долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, передает РБК.

Афганистан, Мьянма и Венесуэла денег от МВФ не получили.

Как сообщает телеграм-канал агентства Sputnik Ближнее Зарубежье, живущие в США белорусы вышли на акцию протеста к офису МВФ. Они хотят добиться от фонда отказа перевода денег. Протестующие напомнили, что ранее Международный валютный фонд отказался от выплат Афганистану, где власть перешла в руки движения «Талибан». По их мнению, подобные меры нужно применить и в отношении белорусских властей.

Академический директор BEROC Катерина Борнукова рассказала зарегистрированному в Польше изданию «Еврорадио», что МВФ выдает не живые деньги, а специальные права заимствования, которые зачисляются в золотовалютные резервы.

- Международный валютный фонд выдает не живые деньги, а специальные права заимствования, которые зачисляются в золотовалютные резервы. Основной принцип использования таких прав – возможность ими рассчитаться за внешний долг. Их нельзя выкинуть на внутренний рынок, - объяснила Борнукова.

На данный момент информация о том, что МВФ выделил Беларуси более 900 миллионов долларов на борьбу с последствиями COVID-19 была опубликована только на РБК.

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