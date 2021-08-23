В Минобразования Беларуси назвали причину недобора студентов в вузы Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве образования Беларуси назвали причину недобора студентов в вузы. Напомним, что после проведения дополнительного набора вакантными остались 490 мест.

В этом учебном году в вузы планировали принять около 55 тысяч человек. Однако, по данным Министерства образования, этим летом в университеты зачислили более 48 тысяч. Более 26,6 тысячи из них поступили на «бюджет», более 22 тысяч — на платное.

- Все дело в том, что план приемы на бюджет мы составляем не столько, исходя их потребностей абитуриентов, сколько исходя из заявок заказчиков на подготовку кадров, - во время пресс-конференции пояснила возникший недобор на бесплатные места консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская.

Она также добавила, что в этом году специально был увеличен прием не только на социальности медицинского, но и другого профиля.

В итоге часть бюджетных мест остались вакантными, и в вузах объявили дополнительный набор, чтобы заполнить пустующие бесплатные места.

— В рамках этой вступительной кампании у нас был недобор более 900 мест. После проведения дополнительного набора осталось практически 490 мест. Пришли абитуриенты мотивированные, подготовленные. По некоторым специальностям проходные баллы допнабора превышали проходные баллы основного набора, — отметила Ремма Герловская.

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