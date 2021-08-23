Экс-посол Беларуси в Словакии Лещеня попросил исключить его из списка политзаключенных и покинул «Сход»

Экс-посол Беларуси в Словакии Лещеня попросил исключить его из списка политзаключенных. Фото: Facebook Игоря Лещени

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня попросил не считать его больше политическим заключенным, а также объяснил, почему прекратил участие в работе платформы «Сход».

«Вчера,22 августа, я, наконец-то, официально покинул «Сход». Но, как и год тому назад, я не собираюсь покидать Беларусь. Еще раз хотел бы отметить, что я признателен за поддержку. Но я считаю, что в рамках платформы «Сход» я не совершал каких-либо противоправных действий. И теперь, когда я нахожусь дома, считать меня политическим заключенным – неправильно», – написал Лещеня на своей странице в Facebook.

По его словам, об уходе с поста председателя «Схода» он объявил еще 23 июня, именно тогда де-факто прекратил участие в работе платформы.

«Сход» никогда не призывал к организации и проведению массовых мероприятий. Но он быстро превратился в пустую говорильню», – высказал мнение экс-посол, добавив, что уже тогда «наметилась тенденция к радикализации деятельности «Схода».

Также дипломат назвал две свои ошибки при уходе из «Схода».

«Если говорить о решении, принятом мной 23 июня, то здесь я вижу две ошибки. О сложении с себя обязанностей председателя «Схода» нужно было объявить публично. И сделать это нужно было намного раньше», – добавил Лещеня.

Напомним, что его задержали 11 августа. В Следственном комитете заявили, что следователи изучали информацию о причастности Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок. 20 августа дипломат вышел на свободу.

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