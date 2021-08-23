В Польше неизвестные бросили на землю государственный флаг Беларуси и топтали его – в СК завели уголовное дело

В Польше неизвестные бросили на землю государственный флаг Беларуси – в СК завели уголовное дело Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Следственном комитете сообщили, что в Польше неизвестные надругались над государственным флагом Беларуси. Было возбуждено уголовное дело. Информация об этом была размещена в телеграм-канале СК.

- По данным следствия, не позднее 21 августа 2021 года неизвестные, находясь на территории Польши, умышленно, по мотивам политической и идеологической вражды, демонстративно бросили на тротуар государственный флаг Беларуси. После этого они его топтали и пачкали, выражая, тем самым, неуважительное и пренебрежительное отношение к нему, - рассказали в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что свои действия неустановленные лица снимали на видео, а после разместили в свободном доступе на различных интернет-ресурсах.

- УСК по Минску возбудил уголовное дело по статье 370 УК – Надругательство над государственными символами. На данный момент проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, - отметили в СК.

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