Польша и страны Балтии сделали заявление по поводу Беларуси и «использования мигрантов»

Польша и страны Балтии сделали заявление по поводу Беларуси и «использовании мигрантов». Фото: pixabay

Польша и страны Балтии считают, что миграционный кризис на границе с Беларусью – это «гибридная война Минска против Европейского союза». Такое заявление распространило в понедельник, 23 августа, правительство Польши.

Отмечается, что во время видеоконференции в минувшее воскресенье премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выразили серьезную озабоченность ситуацией на границах с Беларусью. В частности, они заявили, что им ясно, что текущий кризис был спланирован и систематически организован правительством Александра Лукашенко.

«Использование мигрантов для дестабилизации соседних государств является явным нарушением международного права и квалифицируется как гибридная атака против Литвы, Латвии и Польши, а, следовательно, и против всего Европейского союза», – сказано в заявлении глав правительств четырех стран, его цитирует ТАСС.

В Польше и странах Балтии считают также, что белорусская сторона должна взять на себя ответственность за людей, которым Минск организовал переезд. Кроме того, главы кабминов этих стран призвали Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Минске немедленно предпринять конкретные усилия для выяснения этого вопроса с белорусскими властями.

«Мы, премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, призываем белорусские власти прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации напряженности в наших двусторонних отношениях и в отношениях с ЕС», – подчеркнули премьер-министры в своем заявлении.

Читайте также:

Польша решила отгородиться от Беларуси 2,5-метровым забором

О планах польских властей заявил министр обороны страны Мариуш Блащак (подробности).

Лукашенко уверен, что идти беженцы из Афганистана будут через Беларусь

Об этом он заявил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ (подробности).

Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте на границе с Беларусью

Он заявил, что польская сторона «выдавили на границу с Беларусью» беженцев, которые направлялись в Германию (подробности).