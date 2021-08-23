В Карелии 8 белорусов отравились суррогатным алкоголем – один умер. Фото: pixabay.com

В Карелии восемь белорусов отравились суррогатным алкоголем. Один из них скончался до приезда скорой помощи. Информация об этом была опубликована на странице Вконтакте Минздрава Республики Карелия.

- Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа. Восемь граждан Беларуси отравились суррогатами алкоголя. Один из них скончался до приезда скорой помощи. Еще один человек, госпитализированный в Пудожскую ЦРБ, 23 августа впал в состояние клинической смерти, но благодаря грамотной и квалифицированной работе специалистов Пудожской ЦРБ, был реанимирован, - говорится в сообщении.

В Минздраве Карелии добавили, что в Республиканскую больницу имени В. А. Баранова 22 августа были доставлены два пациента в тяжелом состоянии. На данный момент они находятся на гемодиализе.

- Еще четыре человека поступили в понедельник, 23 августа, в Пудожскую Центральную районную больницу. У троих из них нет очевидной клиники отравления, но опасность отравления суррогатами заключается в том, что проявление клиники могут быть спустя несколько дней и выражаются они в острой почечной недостаточности. Один пациент – с явными признаками отравления, - написано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сегодня пациенты санавиацией будут доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ для возможного гемодиализа.

Посольство Беларуси в России держит на контроле ситуацию с отравлением белорусов суррогатным алкоголем. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь диппредставительства Олег Мазуро.

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