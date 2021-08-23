Ученые нашли антитело, которое защищает от всех известных штаммов коронавируса

Ученые нашли антитело, которое защищающее от всех известных штаммов коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Американские ученые обнаружили антитело, способное защитить от всех известных штаммов коронавируса. Исследование проводили специалисты из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Результаты их работы опубликованы на официальном сайте вуза.

Авторы работы изучили 43 антитела и узнали, какие из них лучше всего защищают от заражения исходным штаммом SARS-CoV-2. Затем они выбрали девять самых мощных и изучили их действие на грызунах. В итоге антитело SARS2-38 показало эффективность против всех штаммов.

«Это антитело обладает высокой нейтрализующей способностью (это означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), и широким нейтрализующим действием (это означает, что оно работает против всех вариантов). Это отлично подходит для комбинированной терапии», – уточнили авторы исследования.

Они добавили, что антитела SARS2-38 могут противостоять всем распространившимся по миру вариантам инфекции, включая такие, как «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Каппа», «Йота». Кроме того, они могут защищать и от редких мутаций. Эксперты добавили, что обнаруженные антитела присоединяются к неизменной части спайкового белка коронавируса.

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