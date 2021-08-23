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Общество23 августа 2021 21:38

Ученые нашли антитело, которое защищает от всех известных штаммов коронавируса

По словам исследователей, это антитело может противостоять редким мутациям
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Ученые нашли антитело, которое защищающее от всех известных штаммов коронавируса

Ученые нашли антитело, которое защищающее от всех известных штаммов коронавируса

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Американские ученые обнаружили антитело, способное защитить от всех известных штаммов коронавируса. Исследование проводили специалисты из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Результаты их работы опубликованы на официальном сайте вуза.

Авторы работы изучили 43 антитела и узнали, какие из них лучше всего защищают от заражения исходным штаммом SARS-CoV-2. Затем они выбрали девять самых мощных и изучили их действие на грызунах. В итоге антитело SARS2-38 показало эффективность против всех штаммов.

«Это антитело обладает высокой нейтрализующей способностью (это означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), и широким нейтрализующим действием (это означает, что оно работает против всех вариантов). Это отлично подходит для комбинированной терапии», – уточнили авторы исследования.

Они добавили, что антитела SARS2-38 могут противостоять всем распространившимся по миру вариантам инфекции, включая такие, как «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Каппа», «Йота». Кроме того, они могут защищать и от редких мутаций. Эксперты добавили, что обнаруженные антитела присоединяются к неизменной части спайкового белка коронавируса.

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