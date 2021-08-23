Лукашенко и Путин созвонились вечером 23 августа. Вот о чем они говорили

Лукашенко и Путин созвонились вечером 23 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин созвонились вечером 23 августа. В телеграм-канале «Пул Первого» сообщили, что продолжить обсуждение актуальных вопросов президенты двух стран договорились еще утром во время саммита ОДКБ.

Также в телеграм-канале рассказали, о чем именно говорили Лукашенко и Путин во время телефонного разговора.

- Президенты Беларуси и России говорили о союзных программах, которые на сегодня в высокой степени готовности, а ближайшие решения будут приняты уже в ближайшее время. Также осудили предстоящие учения Запад-2021. Александр Лукашенко и Владимир Путин отдельно и подробно остановились на ситуации на границах Беларуси с НАТО. Президенты двух стран говорили о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ, - говорится в сообщении.

В телеграм-канале отметили, что Александр Лукашенко и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.

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