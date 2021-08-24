В Лунинецком районе пропал 12-летний мальчик на красном велосипеде, волонтеры собираются на поиск

Мальчик уехал кататься на красном велосипеде и пропал. Фото: ориентировка ПСО "Витязь".

В Лунинецком районе волонтеры поисково-спасательного отряда «Витязь» 24 августа собираются на поиски 12-летнего мальчика. Максим Хлуд пропал 23 августа. Мальчик живет в агрогородке Велута.

В понедельник, 23 августа, он около четырех часов дня уехал из дома на красном велосипеде. Особая примета велосипеда – на левой педали нет пластика. Максим – голубоглазый, русоволосый мальчик, его рост 160-162 см. Он был одет в красную футболку с надписью, черные штаны с молниями на коленях и синие галоши. В последний раз Максима видели в Велуте около 16.30 рядом с магазином и около 20.00 на улице Восточной.

Сообщается, что у мальчика задержка моторного развития. Раньше он уходил из дома. Волонтеры просят особо внимательными быть водителей – пропавший мальчик может передвигаться по автомобильным дорогам.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем ребенке, просят обращаться в ПСО "Витязь" по телефону +375(29)154-5918 либо в милицию - 102.

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