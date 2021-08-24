Госнаграды и благодарности: Лукашенко наградил еще 60 человек, представителей разных сфер Беларуси

Более 60 представителей различных сфер удостоены госнаград указом Лукашенко. Фото: БелТА

В пресс-службе президента Республики Беларусь Александра Лукашенко сообщили 23 августа о том, что был подписан указ о госнаградах, пишет БелТА.

Сообщается, что государственных наград удостаиваются свыше 60 представителей различных сфер и отраслей. Это калийщики, нефтяники, представители агропромышленного сектора, врачи, налоговики и медики, артисты и культурологи, другие.

Высокую награду - орден Почета получил директор третьего рудоуправления «Беларускалия», трактористы-машинисты из Новогрудчины: СПК «Негневичи», ОАО «Принеманский» и «Щорсы» Леонид Дорошкевич, Игорь Караневский и Борис Лобач. Также орденом Почета награждены начальник инспекции МНС по Советскому району города Гомеля Наталья Ткачева, гендиректор «Управляющей компании холдинга «Агропромышленный холдинг управления делами президента» Виктор Шайбак.

Также большую группу работников наградили медалью «За трудовые заслуги».

А среди награжденных медалью Франциска Скорины: Александр Карлюкевич, директор издательского дома «Звязда», Юрий Цвирко, артист Национального академического драмтеатра имени Я.Коласа, а также Людмила Танана, профессор кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных животных в Гродненском государственном аграрном университете.

Также указом Лукашенко присвоены почетные звания Беларуси ряду деятелей. Заслуженной артисткой Беларуси стала Татьяна Третьяк, ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета. А звание «Заслуженного деятеля искусств» получила Валентина Кондратьева, худрук ансамбля песни и танца «Медуница». Заслуженным работником образования стал Михаил Куиш, директор Брестского государственного колледжа связи.

Заслуженными врачами Беларуси стали могилевские медики: зам главврача (по паллиативной помощи) Могилевского областного онкодиспансера Антон Лысов и зам главврача по хирургической помощи Могилевской клинической облбольницы Игорь Савостенко.

Также благодарность президента объявлена ряду прокурорских работников, представителям общественных организаций.

- Благодарностью президента Беларуси отмечены также заслуги Василия Богдана, начальника Военно-медицинского института в Белорусском государственном медуниверситете, - добавили в пресс-службе.