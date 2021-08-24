СМИ: на свободу вышел еще один фигурант «дела «Пресс-клуба»

СМИ сообщают об освобождении еще одного фигуранта "дела "Пресс-клуба". Фото: Facebook Press Club Belarus
Стало известно об освобождении еще одного фигуранта так называемого «дела «Пресс-клуба», информирует БелаПАН со ссылкой на сообщения в СМИ.
Вечером 23 августа появилась информация от родственников Дениса Соколовского о том, что он был освобожден из заключения.
Напомним, Соколовского задержали 22 декабря 2020-го года вместе с другими сотрудниками «Пресс-клуба» Юлией Слуцкой, ее сыном Петром Слуцким, Сергеем Ольшевским, Аллой Шарко, Ксенией Луцкиной и Сергеем Якуповым.
Сергея Якупова, являющегося гражданином России, депортировали из Беларуси 31 декабря. Остальных, кроме Соколовского и Луцкиной, освободили 19 августа по помилованию.
Как ранее сообщалось, Юлии Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, другим - в пособничестве этому.
Также известно, что еще до начала 2021-го года обвиняемыми была полностью погашена сумма «возможного нанесенного ущерба».
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