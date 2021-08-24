Сказал о несгибаемой воле и народной мудрости: вот как Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости

Лукашенко поздравил украинский народ с Днем Независимости. Фото: pixabay.com
В пресс-службе президента Республики Беларусь сообщили о том, что Александр Лукашенко направил поздравление народу Украины в честь 30-й годовщины Дня Независимости.
В тексте поздравления Лукашенко говорится, что пробрести собственную государственность, пройти «долгий и мучительный путь» к этому позволила украинцам их «несгибаемая воля».
Кроме того, в своем поздравлении Лукашенко высказал уверенность в том, что Беларусь и Украина смогут сохранить взаимоуважение, а также высокий уровень сотрудничества. И перечислил, что этому поспособствует.
- В сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества, - пояснил он.
В завершение Лукашенко пожелал всем жителям Украины мира, успехов и процветания.
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