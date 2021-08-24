С 25 августа в Беларуси водители должны днем ездить в включенным ближним светом, вот как накажут за нарушение

С 25 августа водители в Беларуси должны включать ближний свет фар даже в светлое время суток. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Беларуси Гросавтоинспекция объявила специальное комплексное мероприятие «Внимание! Дети!». Оно традиционно приурочено к окончанию школьных каникул и началу нового учебного года.

Для водителей это означает, что включать ближний свет фар или дневные ходовые огни во время движения по дорогам нужно и в светлое время суток. Акция продлится по 5 сентября. Водители, которые проигнорируют требование, могут быть оштрафованы на сумму до трех базовых величин (до 87 рублей).

Кроме того, Госавтоинспекция проведет в это время профилактические мероприятия и рейды. Особое внимание будет уделяться дорогам, проходящим рядом с учебными заведениями – колледжами, школами, лицеями, детскими садами.

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