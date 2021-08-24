В Орше парень взял у друга пневматический пистолет и обстрелял автобус

Парень обстрелял автобус из пневматического пистолета, этот момент попал на видео. Фото: кадр из видео с камеры наблюдения.
Ответить за хулиганство придется 18-летнему молодому человеку из Орши. Он обстрелял из пневматического оружия рейсовый автобус.
То, что на автобусе остался след от пули, в автопарке Орши обнаружили, когда машина вернулась с маршрута. В милиции установили, что в автобус стреляли из пневматики.
Стрелка нашли по записям камер видеонаблюдения. Одна из камер зафиксировала, как молодой человек достает пистолет и прицеливается в сторону проезжающего мимо автобуса. Личность парня установили. Оказалось, что пневматический пистолет он взял у своего приятеля.
-Оружие изъято, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за хулиганство, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Надежда Суркова.
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