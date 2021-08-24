Польша отправила на границу с Беларусью гуманитарный груз, но чтобы беженцы его получили нужно согласие Минска

В Варшаве заявляют, что помощь беженцам передана после получения согласия Минска на пересечение госграницы. Фото: БелТА

На границу с Беларусью польскими властями отправлена машина с гуманитарной помощью. Об этом в своем Твиттере написал руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

Гуманитарная помощь польскими властями направлена для беженцев, устроивших стихийный лагерь на белорусско-польской границе. Сообщается, что в качестве гуманитарной помощи мигрантам будут переданы: палатки, одеяла, раскладушки, средства защиты и гигиены.

Однако Дворчик также уточнил, что получить помощь от Польши беженцы смогут только после получения разрешения на это от белорусских властей.

- Помощь будет предоставлена после одобрения белорусскими властями пересечения границы, - прокомментировал представитель польских властей.

Напомним, напряженная ситуация сложилась на госгранице Польши с Беларусью рядом с польской деревней Уснаж-Гурны, что в Подляском воеводстве в восточной части страны. В течение уже 15 суток группа мигрантов численностью около 30 человек находится в стихийном лагере под охраной силовых структур обеих стран.

В понедельник, 23 августа, Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе обострилась по вине польских властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Польши предлагают гуманитарную помощь группе мигрантов, которые застряли на белорусско-польской границе.

Польша готова предоставить гуманитарный груз, включающий кровати, палатки, пижамы, средства гигиены, продукты и лекарства (подробности).

Лукашенко уверен, что идти беженцы из Афганистана будут через Беларусь.

Об этом он заявил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ (подробности).

Польша решила отгородиться от Беларуси 2,5-метровым забором.

О планах польских властей заявил министр обороны страны Мариуш Блащак (подробности).

Польша изъяла очередную партию контрабандных белорусских сигарет стоимостью почти 2 миллиона долларов.

Их вез в фуре 33-летний белорус, он арестован: светит до пяти лет (подробности).

Польша и страны Балтии сделали заявление по поводу Беларуси и «использования мигрантов».

Эти государства назвали миграционный кризис на границе гибридной войной Беларуси (подробности).