Стало известно, сколько работников привились от COVID-19 в различных сферах в Беларуси

Стало известно, в какой сфере больше всего привитых в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, как идет вакцинация среди работников различных сфер. Самыми привитыми оказались работники системы здравоохранения – вакцинированы от COVID-19 уже более 77 процентов медиков.

В учреждениях образования привились около 42 процента сотрудников. Более 61 процента социальных работников и сотрудников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан получили оба компонента вакцины. В сфере бытового обслуживания, среди сотрудников транспортных организаций, учреждений культуры и спорта, служб жилищно-коммунального хозяйства, энерго- и водообеспечения привились более 17 процентов сотрудников. Среди работников торговли и общественного питания прививку получили около 12 процентов.

Самый высокий процент привитых среди людей, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания – 93 процента. Речь идет о людях в возрасте 18 лет и старше. Из людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, привиты более 23 процентов.

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