В Беларуси меняются условия признания нацгарантом по уплате таможенных пошлин: вот как это скажется на транзите

Изменились условия признания национальным гарантом по уплате таможенных пошлин. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На сайте Национального правового интернет-портала Беларуси появился документ об изменениях в указе 2015-го года «О национальном гаранте обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин». Документ, корректирующий данный указ, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко был подписан 20 августа 2021-го года. На правовом портале его опубликовали 24 августа.

Так указом Лукашенко меняются условия признания поручителя национальным гарантом по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Теперь нацгарантом может быть признан только поручитель, одновременно соответствующий следующим критериям:

- быть организацией, имущество которой находится в госсобственности;

- быть включенным в реестр таможенных представителей и иметь не менее чем 10-ти летний опыт работы в качестве поручителя;

- представить гарантии надлежащего исполнения своих обязательств перед таможенными органами банковской гарантией, соответствующей требованиям законодательства о таможенном регулировании в Беларуси, и (или) денежной суммой не менее 50 миллионов белорусских рублей.

- Данные меры позволят обеспечить признание иных государственных организаций национальными гарантами, что будет способствовать развитию национальной гарантийной системы, а также повышению транзитного потенциала Беларуси, - комментировали указ ранее в пресс-службе президента.

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