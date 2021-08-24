Учительница из Беларуси завела дома ящериц, стоимость которых доходит до €4 тысяч, а их домика - до 250 рублей: фото милой экзотики

Вилейчанка завела дома ящериц. Фото: из архива героини публикации Александры Каленьчук

Педагог из Вилейки Александра Каленьчук обожает животных, поэтому дома у нее живут кот, хомяк и две рептилии эублефары - Дося и Фрося, пишет ресурс mlyn.by.

Вилейчанка, рассказывая о своих ящерицах, говорит, что они доброжелательные и охотно идут на руки, а еще признается: «Балдею, когда они на шее греются».

Учительница из Вилейки обожает своих ящериц. Фото: из архива героини публикации Александры Каленьчук

Жители дома о рептилиях по соседству знают и даже первые месяцы из любопытства ходили в гости, как в террариум. Александра уверена, что в Беларуси хозяев, которые держат дома рептилий, гораздо больше, чем мы думаем.

- Просто привычнее, когда это кошки и собаки. Хотя содержать тех же эублефаров гораздо проще, - уверена Александра Каленьчук.

В зависимости от разновидности стоимость ящерицы-эублефара варьируется от 50 белрублей до 4000 евро. Ящерицам необходим домик: можно держать их в контейнере, сделать бюджетный вариант жилья за 50 белрублей или обеспечить полностью комфортными условиями за 250 белорусских рублей.

Ящериц зовут Дося и Фрося. Фото: из архива героини публикации Александры Каленьчук

Дома у вилейчанки ящерицы сейчас живут в небольшом контейнере, так что много места не занимают. Вырастают рептилии до 30 сантиметров, ящерицы Александры сейчас по 18 сантиметров.

- Кормить эублефаров достаточно один раз в неделю. Главное блюдо - аргентинские тараканы, специально для Доси и Фроси развожу их сама, выкармливая тропических насекомых морковкой, овсянкой и кормом для рыб, - поделился зоолюбитель.

Вилейчанка уверена, в Беларуси многие держат дома рептилий, но не все это афишируют. Фото: из архива героини публикации Александры Каленьчук

Перед трапезой ящерицы охотятся на таракана, Александра признается - за этим очень увлекательно наблюдать. Еще она любит их держать в руках и поглаживать - на ощупь ящерицы, как замша.

Следующая цель любительницы экзотики - геккон.

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