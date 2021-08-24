В Минске шестилетняя девочка попала под машину во дворе дома - она выбежала из-за припаркованных авто

Шестилетняя девочка попала под машину прямо во дворе дома. Фото: кадр с видео камеры наблюдения.

Вечером 23 августа шестилетняя девочка в Минске попала под машину прямо во дворе своего дома. Как это было, рассказали в ГАИ.

Авария произошла около восьми часов вечера. Предварительно известно, что 41-летний мужчина на автомобиле «Шкода» ехал по двору дома №52 по улице Шпилевского. Неожиданно из-за припаркованных авто на проезжую часть выбежал ребенок. Автомобиль сбил девочку, она с травмами доставлена в больницу.

В ГАИ напомнили водителям и родителям малолетних детей о необходимости соблюдать простые правила безопасности.

- Уважаемые водители! Заблаговременно снижайте скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов! Уважаемые родители! Напомните своим детям о необходимости убедиться в своей безопасности перед выходом на проезжую часть, - напомнили в Госавтоинспекции.

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