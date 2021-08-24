Метро в Минске перейдет с 25 августа на зимний режим работы: вот что изменится

Еще до конца лета минское метро начнет работать по зимнему расписанию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пресс-службе минского метро сообщили 24 августа, что уже в ближайшие дни метрополитен перейдет на зимний режим работы.

Так, сообщается, что со среды, 25 августа, метро в Минске будет осуществлять перевозки по зимнему расписанию. Утром первая и вторая линии будут работать с 2-минутным интервалом движения поездов в час пик - с 7.00 до 9.00. Вечером перерыв между поездами в насыщенные периоды будет 2,5 минуты (с 17.00 до 19.00, а в пятницу - с 16.00 до 18.30).

На менее загруженной третьей линии столичной подземки интервал между поездами в пиковые часы составит 7 минут утром (с 7.00 до 9.00) и вечером (с 17.00 до 19.00).

Расписание движения поездов до 6.00 и после 23.00 до закрытия размещается на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции.

- Станции открыты для приема пассажиров с 5.30 до 0.40, - напомнили в пресс-службе метрополитена.

Меньше работает только первый вестибюль станции «Купаловской» - это вход со стороны улицы К. Маркса, он открыт для приема пассажиров с 7.00 до 21.00.

Чтобы воспользоваться метро в Минске с пересадкой между линиями перед окончанием рабочего дня подземки, необходимо прибыть на пересадочный узел не на последнем, а на предпоследнем поезде.

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