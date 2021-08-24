В Германии попал в аварию белорус, пьяный до такой степени, что не смог дыхнуть в трубочку. Ущерб - 15 тысяч евро

Водитель из Беларуси, попавший в ДТП в Германии, был так пьян, что не смог пройти алкотестер. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Германии попал в аварию водитель грузовика из Беларуси. 29-летний мужчина был настолько пьян, что не смог дыхнуть в трубочку - пройти алкотестер. Чтобы определить степень его опьянения, у водителя пришлось брать кровь на анализ. Историю рассказывает belmir.by со ссылкой на полицию земли Нижняя Саксония.

По информации издания, инцидент произошел утром в понедельник, 23 августа. Вначале несколько участников дорожного движения сообщили в полицию, что в сторону Бремена едет фура «в очень необычной манере». Прежде чем патруль смог проверить фуру, она уже попала в аварию -съехала с трассы вправо, врезалась в дорожное ограждение и остановилась. Водитель не пострадал, но общий ущерб составил около 15 тысяч евро.

«Правоохранители изъяли водительские права и запретили дальнейшее движение. Ведется разбирательство в рамках одного уголовного и одного административного дела», - сообщили в полиции.

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