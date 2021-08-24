СК Беларуси получил неограниченный доступ к системе видеонаблюдения

Совмин Беларуси допустил СК к системе мониторинга общественной безопасности. Фото: pixabay.com

На сайте Национального правового интернет-портала Беларуси опубликовано постановление №475 Совета министров Беларуси, расширяющее перечень задач системы мониторинга общественной безопасности.

Так, вносятся изменения в Положение о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней.

Сообщается, что к системе видеонаблюдения получил доступ Следственный комитет Беларуси, а также его структурные подразделения.

Ранее право неограниченного доступа к системе видеонаблюдения было у МВД, КГБ, МЧС, ДФР, КГК, а также Службы безопасности президента и ОАЦ Беларуси. Теперь доступ без ограничений в отношении источников и объема информации, зафиксированной системой мониторинга, получает и СК.

Уточняется, что каждое отделение Следственного комитета получит доступ к информации своего региона от источников, расположенных на их территории.

Документ вступает в силу после опубликования.

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