Видеофакт. В Новогрудке мальчик застрял между двумя стволами дерева

Мальчик залез на дерево и застрял, понадобилась помощь спасателей. Фото: МЧС.

В одном из дворов Новогрудка вечером 23 августа помощь понадобилась 9-летнему мальчику. Как рассказали в пресс-службе МЧС, во дворе одного из домов по улице Пионерской ребенок забрался на дерево, а когда спускался вниз, его нога соскользнула и застряла между двумя стволами дерева. Мальчик застрял на высоте около полутора метров, сам освободиться не смог.

Спасательная операция заняла около десяти минут. Спасатели подготовили к работе гидравлическую станцию и при помощи специнструмента освободили ногу ребенка. Госпитализация мальчику не потребовалась, дерево тоже не пострадало.

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