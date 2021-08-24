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Общество24 августа 2021 11:55

Видеофакт. В Новогрудке мальчик застрял между двумя стволами дерева

Спасатели сняли ребенка с 1,5-метровой высоты, дерево тоже не пострадало
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Мальчик залез на дерево и застрял, понадобилась помощь спасателей. Фото: МЧС.

Мальчик залез на дерево и застрял, понадобилась помощь спасателей. Фото: МЧС.

В одном из дворов Новогрудка вечером 23 августа помощь понадобилась 9-летнему мальчику. Как рассказали в пресс-службе МЧС, во дворе одного из домов по улице Пионерской ребенок забрался на дерево, а когда спускался вниз, его нога соскользнула и застряла между двумя стволами дерева. Мальчик застрял на высоте около полутора метров, сам освободиться не смог.

Спасательная операция заняла около десяти минут. Спасатели подготовили к работе гидравлическую станцию и при помощи специнструмента освободили ногу ребенка. Госпитализация мальчику не потребовалась, дерево тоже не пострадало.

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В Новогрудке ребенок застрял в дереве, понадобилась помощь спасателей.
В Новогрудке ребенок застрял в дереве, понадобилась помощь спасателей.
9-летний мальчик не смог спуститься с дерева - нога застряла между стволами. Видео: МЧС.