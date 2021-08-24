Министр образования Карпенко: Полулегальные частные детские сады стали опорными точками для цветной революции

Министр образования Карпенко: «Частные детские сады опорными точками для цветной революции». Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

24 августа в выставочном центре, который минчане называют «Ромашкой», проходит Республиканский педсовет, на котором присутствует и президент Беларуси Александр Лукашенко. Перед собравшимися выступил министр образования Беларуси Игорь Карпенко:

- Сейчас из-за отсутствия лицензирования любой желающий может зарегистрировать детский сад или школу, причем без должной материально-технической базы и даже без педагогов. Достаточно лишь подать заявление, принести устав и документ об уплате госпошлины, цитирует Карпенко belta.by.

Министр подчеркнул: полулегальные частные детские сады и школы под вывеской индивидуальных предпринимателей, общественных или религиозных объединений в большинстве использовались в политических целях, становились опорными точками для цветной революции. А их сотрудники и руководители оказались в деструктивных организациях разного уровня. - В проекте кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов “детский сад", "школа", "гимназия", "академия", "университет". Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона "О лицензировании" соответствующей нормы. Данное предложение поддержано, в ближайшее время правительство внесет проект в Палату представителей, - добавил он.

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